È morto a 54 anni Nicholas Brendon tormentata star di Buffy L’infarto nel 2023 e il difetto cardiaco Deceduto nel sonno

Da quotidiano.net 21 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un attore di 54 anni, noto per il ruolo in una celebre serie televisiva, è deceduto nel sonno nella sua casa di San Francisco. La causa della morte è stata un infarto avvenuto nel 2023, legato a un difetto cardiaco. La notizia è stata resa nota oggi, mentre Hollywood piange anche altre star scomparse di recente.

Los Angeles, 21 marzo 2026 – È morto del sonno nella sua casa di San Francisco. Mentre Hollywood ancora piange il Texas Ranger  Chuck Norris, la generazione dei Millenials perde un altro beniamino della tv.  Se n’è andato Nicholas Brendon, conosciuto soprattutto dagli appassionati di ‘ Buffy l’ammazzavampiri ’, dove interpretava Xander Harris. Aveva 54 anni.  L’infarto e la malattia cardiaca. Secondo una nota diffusa dalla famiglia è stato trovato senza vita nel suo letto ieri. È deceduto “per cause naturali ”, si legge. ''Con il cuore spezzato condividiamo la scomparsa di nostro fratello e figlio. Nicholas era una persona appassionata, sensibile e profondamente creativa. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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