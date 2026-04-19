Il Vescovo Mazzafaro in visita a Cusano Mutri | una settimana di incontri tra fede istituzioni e territorio

Dal 20 al 26 aprile 2026, la comunità di Cusano Mutri ospiterà la visita del Vescovo Mazzafaro. Durante questa settimana, saranno organizzati diversi incontri tra rappresentanti religiosi, istituzioni e cittadini, con l’obiettivo di dialogare sul territorio e sulla vita comunitaria. La visita si inserisce in un calendario di eventi che coinvolgono la comunità locale e le autorità, con l’intento di promuovere momenti di confronto e collaborazione.

Tempo di lettura: 2 minuti Dal 20 al 26 aprile 2026, la comunità di Cusano Mutri si prepara ad accogliere S.E. Mons. Giuseppe Mazzafaro, Vescovo della Diocesi di Cerreto Sannita-Telese-Sant’Agata de’ Goti, in occasione della Visita Pastorale 2026-2027.?L’evento coinvolgerà le tre parrocchie del borgo: San Giovanni Battista, Santi Apostoli Pietro e Paolo e San Bartolomeo Apostolo. Un programma fitto che non si limita alle sole celebrazioni liturgiche, ma che mira a toccare il cuore della vita civile, sociale ed economica del territorio.? I momenti salienti della visita?Il percorso inizierà lunedì 20 aprile con la visita all’Istituto Comprensivo “J.🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Il Vescovo Mazzafaro in visita a Cusano Mutri: una settimana di incontri tra fede, istituzioni e territorio Notizie correlate Tra fede e territorio: una settimana con il vescovo Corazza tra Roncadello, Barisano e MalmissoleRiparte la visita pastorale del vescovo Livio Corazza, in programma dal 13 al 19 aprile, che coinvolgerà le parrocchie dell’unità pastorale di... A Morcone la Tammaro Rural Design Week: una settimana di mostre, laboratori e incontri per ripensare il rapporto tra territorio e progettoTempo di lettura: 4 minutiDal 26 aprile al 3 maggio 2026 Morcone ospita la Tammaro Rural Design Week, una settimana di esposizione diffusa e attività... Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Visita pastorale a Faicchio: il vescovo Mazzafaro tra memoria e istituzioni; Migranti, Chiesa in campo a Napoli. Summit dei teologi: L’inclusione parte da qui; Napoli, Migrazioni e Chiesa: teologi e pastori a convegno. Il vescovo Mazzafaro in visita pastorale a Cusano Mutri: una settimana di incontri tra fede, istituzioni e territorioDal 20 al 26 aprile 2026, la comunità di Cusano Mutri si prepara ad accogliere S.E. Mons. Giuseppe Mazzafaro, Vescovo della Diocesi di Cerreto Sannita-Telese-Sant’Agata de’ Goti, in occasione della Vi ... ntr24.tv Visita pastorale a Faicchio: il vescovo Mazzafaro tra memoria e istituzioniHa preso il via questa mattina, in un clima di profonda commozione e spirito di servizio, la Visita Pastorale del Vescovo Giuseppe Mazzafaro alla comunità di Faicchio. Una mattinata densa di significa ... ntr24.tv La Comunità parrocchiale di San Lorenzello si prepara ad accogliere un momento significativo della vita ecclesiale diocesana con la prima Visita pastorale del Vescovo mons. Giuseppe Mazzafaro, inserita nel cammino della Visita pastorale 2026-2027 della - facebook.com facebook