Marche da record alla Bit di Milano | il 2025 è l’anno d’oro del turismo Boom di stranieri

Le Marche fanno il pieno di visitatori alla BIT di Milano. La regione ha registrato un record di quasi 12 milioni di presenze nel 2025, con uno slancio che non si ferma. Sono soprattutto gli stranieri a scegliere le Marche, portando un vento di novità nel settore turistico. I numeri sorprendono e confermano che il centro Italia si conferma come destinazione preferita per molti.

MILANO – Le Marche non si fermano più e si confermano "regine" del turismo nel Centro Italia. I dati presentati oggi alla BIT (Borsa Internazionale del Turismo) di Milano fotografano un 2025 senza precedenti: la regione ha sfiorato il muro dei 12 milioni di presenze (11,9 per la precisione) e ha.

