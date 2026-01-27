Turismo i numeri indicano una crescita Boom dei turisti dagli States

Nel 2025 il settore turistico italiano ha registrato una crescita significativa, con un aumento dei visitatori internazionali, in particolare dagli Stati Uniti. Questi dati evidenziano l'importanza del turismo come motore economico e la crescente attrattività del nostro Paese a livello globale. La tendenza positiva conferma l'interesse internazionale e la necessità di strategie mirate per sostenere e sviluppare ulteriormente il settore.

Nell'anno 2025 si sono registrati, a seguito del report inviato dal Settore Tributi e Riscossione, 1.337.939 pernottamenti con un incremento in termini assoluti pari a 18.573 unità che corrispondono a 1,41% rispetto all'anno 2024.

