Rozzano ricorda il suo campione | omaggio a Michele Alboreto

A venticinque anni dalla morte di Michele Alboreto, la città di Rozzano organizza una giornata dedicata alla memoria del pilota. L’evento si terrà sabato 18 aprile e prevede diverse iniziative per ricordare la carriera e il ruolo di Alboreto nel motorsport. La giornata comprende incontri pubblici e momenti commemorativi nel luogo che più rappresenta il suo legame con la città.

Rozzano, 14 aprile 2026 – A venticinque anni dalla scomparsa di Michele Alboreto, la sua città gli rende omaggio con una giornata commemorativa in programma sabato 18 aprile. Il pilota milanese, icona dell’automobilismo italiano, resta nel ricordo collettivo non solo per i successi sportivi, ma anche per lo stile e l’umanità che gli valsero il soprannome di “pilota gentiluomo”. L’esposizione. Le celebrazioni prenderanno il via alle ore 15 presso la biblioteca del centro culturale Cascina Grande, con l’inaugurazione della mostra fotografica “Michele Alboreto, un campione per amico”. L’esposizione ripercorre carriera e vita privata attraverso immagini e cimeli originali, offrendo uno sguardo intimo sulla figura del campione.🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Rozzano ricorda il suo campione: omaggio a Michele Alboreto Joe Bastianich arriva a Rozzano: inaugurato “JB Burger”, il suo primo locale italianoRozzano, 6 aprile 2026 - Joe Bastianich mercoledì 8 aprile al centro commerciale “Fiordaliso” per incontrare il pubblico presso “JB Burger” nel suo... Un murales per Angelo Filippi: il Liceo Maior ricorda il giovane campione di motocrossDurante la mattinata, il compagno di scuola Edoardo Campi ha proiettato un video-ricordo dedicato ad Angelo, mentre i genitori, Mara e Danilo...