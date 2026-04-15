Rozzano ricorda il suo pilota-eroe | Coraggioso gentile disponibile per tutti un campione per amico

A 25 anni dalla sua morte, la città di Rozzano ha organizzato un evento per ricordare Michele Alboreto, pilota di successo nel mondo dell’automobilismo italiano. La comunità locale ha descritto Alboreto come una persona coraggiosa, gentile e disponibile, capace di essere un esempio non solo per i appassionati di motori ma anche per chi lo ha conosciuto personalmente. La commemorazione ha riunito cittadini e appassionati per onorare la sua memoria.

A venticinque anni dalla sua scomparsa, la città di Rozzano rende omaggio a Michele Alboreto, figura iconica dell’automobilismo italiano, ricordato non solo per i successi sportivi ma anche per lo stile e l’umanità che gli valsero l’appellativo di "pilota gentiluomo". Per celebrare questo anniversario, il Comune ha organizzato una giornata commemorativa in programma sabato. A partire dalle ore 15, presso la biblioteca del centro culturale Cascina Grande, sarà inaugurata la mostra fotografica "Michele Alboreto, un campione per amico". L’esposizione ripercorre la carriera sportiva e la vita privata del pilota. La mostra resterà aperta fino al 30 aprile, dalle ore 9 alle ore 18, con chiusura la domenica e nei giorni festivi.🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Rozzano ricorda il suo pilota-eroe : "Coraggioso, gentile, disponibile" per tutti un campione per amico Rozzano ricorda il suo campione: omaggio a Michele AlboretoRozzano, 14 aprile 2026 – A venticinque anni dalla scomparsa di Michele Alboreto, la sua città gli rende omaggio con una giornata commemorativa in... Tutti pazzi per Kimi Antonelli, il ministro amico del pilota: “Vi svelo i suoi segreti, San Marino per lui è casa”San Marino, 17 marzo 2026 – Il cuore accelera, l’asfalto brucia sotto le ruote: Andrea Kimi Antonelli conquista la sua prima vittoria in Formula 1 in...