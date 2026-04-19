Il Trento non molla mai sfida pirotecnica al Briamasco | con il Renate finisce 3-3?

Al Briamasco si è disputata una partita tra Trento e Renate che si è conclusa con un punteggio di 3-3. La squadra di casa ha mostrato una grande determinazione, rispondendo alle sfide con grande intensità e qualità. La partita ha visto continui rovesciamenti di fronte e una reazione costante da parte del Trento, che non ha mai smesso di lottare fino al triplice fischio.

Al Briamasco va in scena una partita che racchiude tutta l’identità del Trento: intensità, qualità e una reazione costante alle difficoltà. Nell’ultima uscita interna della regular season di Serie C, i gialloblù impattano 3-3 contro il Renate al termine di una sfida vibrante, mantenendo il quarto.🔗 Leggi su Trentotoday.it Notizie correlate Leggi anche: Renate, in palio i playoff. Prove di forza con Trento Alla Roma non basta Malen, il Napoli non molla e al Maradona finisce 2-2I giallorossi si portano due volte in vantaggio con l'olandese, ma prima Spinazzola e poi Alisson li riprendono. Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Costo, Degasperi soffre ma non molla; Impresa Trento, in 10 per quasi tutta la partita vince a Cittadella; Bertram Tortona, è festa: conquistati i playoff per lo scudetto del basket; Fioretti: Una gioia non scontata la qualificazione ai playoff con 4 turni d’anticipo. Velocità in salita: Costo, Degasperi soffre ma non mollaL'apertura vicentina del CIVM e dell'IRS Cup non sorride al pilota di Trento, quinto assoluto ma fiducioso su un 2026 che lo vedrà protagonista. comunicati-stampa.net Costo, Degasperi soffre ma non mollaL'apertura vicentina del CIVM e dell'IRS Cup non sorride al pilota di Trento, quinto assoluto ma fiducioso su un 2026 che lo vedrà protagonista ... trentotoday.it L'Unione Triveneta, a cui aderiscono gli Ordini di Trento e Rovereto, esprime «forte preoccupazione» per la novità introdotta nel decreto (già approvato dal Senato) facebook Aggressione choc a #Trento, bastonate e spray al peperoncino contro la troupe di #Fuoridalcoro x.com