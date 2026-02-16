Alla Roma non basta Malen il Napoli non molla e al Maradona finisce 2-2

Malen segna due volte per la Roma, ma il Napoli trova il pareggio nel finale e il risultato finisce 2-2. La partita si gioca al Maradona, dove gli azzurri non si arrendono e continuano a spingere fino all'ultimo minuto. Spinazzola e Alisson pareggiano le reti dell’attaccante olandese, mantenendo aperta la sfida.

I giallorossi si portano due volte in vantaggio con l'olandese, ma prima Spinazzola e poi Alisson li riprendono. NAPOLI - Napoli e Roma non tradiscono le attese, regalando emozioni a non finire nel big match della domenica di Serie A. Al "Maradona" i giallorossi si portano due volte in vantaggio grazie a un Malen straripante, ma la squadra di Antonio Conte risponde colpo su colpo e con Spinazzola e Alisson Santos riesce a conquistare un punto prezioso per mantenere a distanza i capitolini in classifica. Napoli sempre in emergenza e che deve fare anche a meno di McTominay, Roma senza Dybala e con un Soulé non al meglio che parte dalla panchina.