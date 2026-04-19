Il Tour of the Alps 2026 si vedrà in tv sulla RAI? Programma orari streaming

Il Tour of the Alps 2026 si svolgerà dal 20 al 24 aprile lungo le strade dell’Euregio, attraversando le regioni del Trentino Alto Adige e del Tirolo. La corsa a tappe di cinque giorni coinvolge squadre professionistiche di livello Pro e prevede un percorso articolato tra colline, montagne e paesaggi naturali. La trasmissione dell’evento in televisione e in streaming sarà comunicata nelle prossime settimane, ma al momento non sono ancora stati diffusi dettagli specifici sugli orari o sui canali.

Il Tour of the Alps 2026 si disputerà dal 20 al 24 aprile: la corsa a tappe di cinque giorni, evento di livello Pro, si snoderà lungo le strade dell’Euregio, tra Trentino Alto Adige e Tirolo. Prima frazione a Innsbruck con alcune difficoltà altimetriche da non sottovalutare; seconda tappa con l’arrivo in salita in Val Martello (5 km all’8,9% di pendenza media); terza giornata con il traguardo ad Arco dopo aver scalato Passo Castrin, Stumiaga, Passo del Ballino, Ville del Monte; giovedì di grande montagna tra Passo Bordale, Passo Redebus, Brusago, Sant’Agnese, Povo e arrivo a Trento; chiusura a Bolzano dopo aver scalato l’esigente Montoppio per due volte.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Il Tour of the Alps 2026 si vedrà in tv sulla RAI? Programma, orari, streaming Notizie correlate L’Amstel Gold Race 2026 si vedrà in tv sulla RAI? Orari, programma, streamingDomenica 19 aprile andrà in scena la Amstel Gold Race: la ribattezzata Classica della Birra, che da tradizione trova ormai spazio tra la... La Parigi-Roubaix 2026 si vedrà in tv sulla RAI in chiaro? Orari, programma, streamingGli appassionati di ciclismo hanno manifestato un certo malumore per la mancata trasmissione in diretta televisiva del Giro delle Fiandre sui canali... Altri aggiornamenti Temi più discussi: Tour of the Alps 2026, gli occhi del mondo sull’Euregio; Dove vedere in tv il Tour of the Alps 2026: orari delle tappe, programma, streaming; Tour of the Alps: viabilità / Notizie / Novità / Homepage; Startlist Tour of the Alps 2026, scopri l’elenco provvisorio dei partecipanti. Il Tour of the Alps 2026 si vedrà in tv sulla RAI? Programma, orari, streamingIl Tour of the Alps 2026 si disputerà dal 20 al 24 aprile: la corsa a tappe di cinque giorni, evento di livello Pro, si snoderà lungo le strade ... oasport.it Tutto pronto per il Tour of the Alps: Un evento speciale che compie 10 anni. I valori dello sport si possono abbattere e superare i confiniTRENTO. Si avvicina a grandi pedalate il Tour of the Alps 2026. Cinque giorni di sfide senza confini attendono i protagonisti delle gare a tappe dal 20 al 24 aprile, in un evento che, come da tradizio ... ildolomiti.it Alla scoperta dei tesori nascosti della Capitale, il tour esclusivo con la docu-serie di History Channel ift.tt/QwWX5vJ x.com Torna a Milano Doppia Firma, il progetto che reinterpreta il mito del Grand Tour con creazioni inedite nate dal dialogo tra maestri artigiani e designer internazionali facebook