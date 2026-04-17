Domenica 19 aprile si terrà l’Amstel Gold Race 2026, una delle classiche più rinomate del ciclismo. L’evento sarà trasmesso in diretta televisiva sulla RAI, con orari e dettagli sul programma da consultare sui canali ufficiali. È prevista anche la possibilità di seguire la corsa in streaming attraverso i servizi digitali della rete pubblica. La gara si svolgerà lungo un percorso di colline e salite tipiche della regione.

Domenica 19 aprile andrà in scena la Amstel Gold Race: la ribattezzata Classica della Birra, che da tradizione trova ormai spazio tra la Parigi-Roubaix e la Liegi-Bastogne-Liegi, non gode dello status di Classica Monumento ma è ormai diventata a tutti gli effetti la sesta corsa di un giorno più importante del calendario internazionale. L’evento potrà però essere seguito soltanto da chi ha sottoscritto un abbonamento: la corsa non sarà infatti trasmessa in diretta tv sui canali Rai, proprio come era successo per il Giro delle Fiandre a Pasqua. La Ronde non aveva goduto della copertura in chiaro, generando parecchio malumore tra gli amanti del pedale, che resteranno a digiuno anche in questo occasione.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - L’Amstel Gold Race 2026 si vedrà in tv sulla RAI? Orari, programma, streaming

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