Per la corsa Parigi-Roubaix del 2026 si chiedono dettagli sulla copertura televisiva, in particolare se sarà visibile in chiaro sulla RAI. Attualmente, non ci sono ancora conferme ufficiali sugli orari, il programma e le modalità di streaming. Nei mesi scorsi, alcuni appassionati di ciclismo hanno espresso insoddisfazione per la mancata trasmissione in diretta del Giro delle Fiandre sui canali Rai.

Gli appassionati di ciclismo hanno manifestato un certo malumore per la mancata trasmissione in diretta televisiva del Giro delle Fiandre sui canali Rai. La Ronde non ha goduto della copertura del network pubblico e molti amanti del pedale non hanno potuto ammirare lo spettacolo della seconda Classica Monumento della stagione, vinta dallo sloveno Tadej Pogacar davanti all’olandese Mathieu van der Poel e al belga Remco Evenepoel. Tanti spettatori si stanno chiedendo se potranno tornare a gustare il grande ciclismo sulle reti Rai in occasione della Parigi-Roubaix, che andrà in scena domenica 12 aprile. La risposta è affermativa: il ribattezzato Inferno del Nord sarà visibile gratis e in chiaro. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - La Parigi-Roubaix 2026 si vedrà in tv sulla RAI in chiaro? Orari, programma, streaming

Parigi-Roubaix 2026: programma, orari, tv, streamingDopo lo spettacolo del Giro delle Fiandre 2026, il calendario internazionale propone ora un altro grande appuntamento.

Perché il Giro delle Fiandre non si vedrà in tv oggi sulla RAI: orari e alternativa streamingDomenica 5 aprile andrà in scena il Giro delle Fiandre 2026, la seconda Classica Monumento della stagione ciclistica: a due settimane di distanza...

Temi più discussi: Parigi - Roubaix 2026: percorso e programma dell’Inferno del Nord · Ciclismo su strada; Parigi Roubaix 2026, tutto pronto per la 123a edizione: percorso, orari e… le capre; Parigi-Roubaix 2026: percorso, favoriti e dove vederla in TV e streaming; Parigi-Roubaix 2026: percorso, favoriti, outsider e dove vederla in tv.

La Parigi-Roubaix 2026 si vedrà in tv sulla RAI in chiaro? Orari, programma, streamingGli appassionati di ciclismo hanno manifestato un certo malumore per la mancata trasmissione in diretta televisiva del Giro delle Fiandre sui canali Rai. oasport.it

Parigi-Roubaix 2026: percorso, favoriti, outsider e dove vederla in tvScopri percorso, favoriti e dove vedere in tv la Parigi-Roubaix 2026: Poga?ar riuscirà a spuntarla su Van der Poel? bikeitalia.it

Chi sarà il numero 1 alla Parigi-Roubaix - facebook.com facebook

Parigi-Roubaix, Pogacar lancia la sfida nonostante quei sospetti inconfessabili x.com