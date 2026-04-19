Il tempio di Khnum a Esna | dove il dio vasaio plasmò il destino dell’umanità

Scendendo di circa nove metri sotto il livello stradale al centro di Esna, si raggiunge il tempio dedicato a Khnum, il dio vasaio. Dopo aver lasciato alle spalle il trambusto del mercato e il viavai di motorini e profumi di spezie, si entra in un luogo che conserva testimonianze di antiche costruzioni. Le pareti del tempio contengono iscrizioni e rilievi risalenti all’epoca in cui fu costruito, offrendo uno sguardo sulla storia e la cultura dell’antico Egitto.

Scendi nove metri sotto il livello stradale, lasciati alle spalle il rumore dei motorini e il profumo di spezie del mercato di Esna, e improvvisamente il tempo si ferma. Davanti a te si erge il pronaos del Tempio di Khnum, un colossale vestibolo di arenaria rossa che sopravvive da quasi duemila anni, ancora carico di colori accesi, geroglifici segreti e scene cosmiche che nessun occhio moderno aveva mai visto fino a pochi anni fa. Qui, a circa 55 chilometri a sud di Luxor, sulla riva occidentale del Nilo nell’Alto Egitto, uno degli ultimi grandi templi dell’antichità egizia sta lentamente tornando alla luce — e quello che rivela è straordinario.🔗 Leggi su Nonewsmagazine.com © Nonewsmagazine.com - Il tempio di Khnum a Esna: dove il dio vasaio plasmò il destino dell’umanità Notizie correlate Al teatro Piccolo in scena "Il Dio dell'acqua", una moderna Odissea che parla all'umanità interaL’attrice Daniela Giovanetti, accompagnata in scena dalle musiche di Amedeo Monda, giovedì 12 febbraio presenta al teatro Piccolo "Il Dio... Leggi anche: Amalia Ercoli Finzi agli studenti: “Ciascuno ha in sé una nicchia di eccellenza in grado di cambiare il destino dell’umanità”