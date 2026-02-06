Al teatro Piccolo in scena Il Dio dell' acqua una moderna Odissea che parla all' umanità intera
L'attrice Daniela Giovanetti, accompagnata in scena dalle musiche di Amedeo Monda, giovedì 12 febbraio presenta al teatro Piccolo "Il Dio dell'acqua", uno spettacolo di Gianni Guardigli, diretto da Alessandro Di Murro e prodotto dal Gruppo della CretaTeatro Basilica. "Il Dio dell'acqua" è il dio dell'acqua.
Teatro delle Donne, al via con “Il Dio dell’acqua” la stagione 2026: una moderna Odissea con Daniela Giovanetti e Amedeo Monda
Il Teatro delle Donne inaugura la stagione 2026 con “Il Dio dell’acqua”, uno spettacolo che ripercorre le tappe di un naufrago attraverso una narrazione moderna dell’Odissea.
Firenze, al via il teatro delle Donne con 'Il Dio dell’acqua'
A Firenze prende il via il teatro delle Donne con la rappresentazione
