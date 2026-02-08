Amalia Ercoli Finzi agli studenti | Ciascuno ha in sé una nicchia di eccellenza in grado di cambiare il destino dell’umanità

Bergamo, un’aula gremita di studenti ascolta con attenzione le parole di Amalia Ercoli Finzi. La scienziata ha detto che per trovare la propria strada bisogna essere preparati, ma anche credere in sé stessi. “Ciascuno ha in sé una nicchia di eccellenza,” ha spiegato, “e può diventare una persona capace di cambiare il destino dell’umanità.” Le sue parole hanno lasciato un segno tra i giovani, motivandoli a credere nelle proprie capacità.

Bergamo. “Per scegliere la nostra strada bisogna essere preparati, ma soprattutto ricordarsi che ciascuno ha in sé una nicchia di eccellenza e può diventare una persona straordinaria in grado di cambiare il destino dell’umanità. È solo nelle cose difficili che noi mostriamo le nostre vere capacità”. Così Amalia Ercoli Finzi, professoressa emerita del Politecnico di Milano e prima donna in Italia a laurearsi in Ingegneria aeronautica, ha esortato oltre 200 studenti che hanno partecipato, sabato 7 febbraio a “STEMpower. Scopri, immagina, crea il futuro”. Un incontro promosso dall’Istituto di Ricerche Farmacologiche Mario Negri, in collaborazione con il Parco Scientifico Tecnologico Kilometro Rosso, nell’ambito della Settimana delle STEM (Science, Technology, Engineering and Mathematics, 4–11 febbraio), che ha visto la partecipazione di oltre 200 studenti delle scuole superiori di Bergamo e provincia.🔗 Leggi su Bergamonews.it

