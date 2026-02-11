Pensioni di quanto aumentano gli assegni da marzo con il taglio dell'Irpef | la tabella delle simulazioni

Da marzo, le pensioni aumenteranno grazie al taglio dell’Irpef annunciato in manovra. Gli assegni saliranno e nello stesso mese arriveranno anche gli arretrati di gennaio e febbraio. I pensionati riceveranno quindi più soldi in busta paga, con l’attenzione puntata anche sulle date di pagamento.

Con il cedolino di marzo, molti pensionati vedranno un incremento netto nelle loro buste paga, grazie al taglio dell’Irpef introdotto dalla nuova riforma fiscale.

A marzo le pensioni saliranno per effetto del taglio dell'Irpef previsto in manovra. Nello stesso mese saranno pagati anche gli arretrati riferiti a gennaio e febbraio.

la riduzione dell'aliquota Irpef dal 35% al 33% per i redditi compresi tra 28.000 e 50.000 euro annui.

