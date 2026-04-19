Il sonno ritrovato | i trattamenti innovativi ispirati alla medicina antroposofica che facilitano l' addormentamento

Molti italiani trovano difficoltà ad addormentarsi a causa dello stress e dell’uso eccessivo di dispositivi tecnologici. Recentemente sono stati sviluppati trattamenti innovativi ispirati alla medicina antroposofica, che combinano approcci integrati per favorire il sonno. Questi metodi mirano a migliorare le abitudini notturne e a ridurre le problematiche legate al riposo. La ricerca si concentra su interventi naturali e personalizzati per facilitare il ritorno a un ciclo sonno-veglia regolare.

Per questo la ricerca di soluzioni non si limita più ai classici rimedi farmacologici, ma guarda sempre più a percorsi integrati che aiutino il corpo a ritrovare spontaneamente il proprio ritmo biologico. È l’approccio adottato, per esempio, da Casa Raphael, centro medico termale immerso nella natura del Trentino e parte del programma Five Dimensions Wellness, progetto ideato dalla wellness economy strategist Paola Rizzitelli, che propone un modello di ospitalità basato sul benessere multidimensionale: fisico, mentale, relazionale, ambientale e spirituale. «Oggi sempre più persone arrivano da noi non solo per curare un disturbo specifico, ma...🔗 Leggi su Vanityfair.it

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