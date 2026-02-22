Dalla diagnosi alla prevenzione il sonno protagonista | il congresso sulla medicina del riposo a Catania

Il congresso sulla medicina del sonno si è tenuto a Catania a causa della crescente attenzione verso problemi legati al riposo. Durante l’evento, esperti hanno presentato studi recenti su disturbi del sonno e strategie di prevenzione efficaci. La manifestazione ha attirato molti professionisti del settore, interessati a condividere approcci innovativi. La discussione si è concentrata su tecniche di diagnosi e interventi pratici per migliorare la qualità del sonno. Molti partecipanti hanno sottolineato l’importanza di intervenire tempestivamente.

Seconda edizione partecipata e multidisciplinare, riflettori accesi su apnee, insonnia e rischi cardiovascolari, con un obiettivo chiaro: trasformare la consapevolezza in prevenzione concreta Al Four Points by Sheraton di Catania si è svolta la seconda edizione del congresso dedicato alla medicina del sonno, un appuntamento che ha confermato quanto il tema sia centrale per la salute pubblica. Partecipazione ampia. Confronto vivace. Un messaggio chiaro, il sonno non è tempo perso ma prevenzione. A tracciare il bilancio è stata la coordinatrice scientifica, la dott.ssa Nuccia Cosentino, che ha parlato di un ulteriore passo avanti rispetto alla prima edizione. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

Dormire bene è una componente essenziale del benessere quotidiano e la postura assunta durante il sonno influisce in modo diretto sulla qualità del riposoUna buona qualità del sonno è fondamentale per il benessere generale.

Tumore al polmone, dalla diagnosi precoce alla medicina di precisione: le nuove frontiere terapeuticheIl tumore al polmone rappresenta una delle principali sfide in ambito oncologico.

