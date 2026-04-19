Questa sera si conclude l’edizione di Grisù 451 con un concerto, ma prima alle 20.30 si terrà l’ultimo appuntamento con Enrica Tesio, autrice del romanzo ‘Cose che ti dico mentre dormi’. La serata si svolge in un’atmosfera di attesa, con il pubblico pronto a partecipare all’incontro prima del concerto finale. La manifestazione, arrivata alla sua conclusione, ha visto vari eventi e incontri negli ultimi giorni.

Anche questa edizione di Grisù 451 volge al termine, con il concerto di stasera. Ma prima, alle 20.30 ci sarà l’ultimo incontro, con Enrica Tesio, autrice del romanzo ‘ Cose che ti dico mentre dormi ’. Nella sala Convitto del Consorzio, la scrittrice torinese sarà presentata da Marcello Bardini. Una domanda che non le hanno mai fatto. "Se sono stata più contenta nello scrivere la prima pagina del romanzo o l’ultima". Risposta? "La prima, perché ho potuto eviscerare tutto il libro. Io non ho mai memoria dell’ultima pagina". ‘ Cose che ti dico mentre dormi ’ di chi parla? "Parla di me, come tutti i miei libri. Credo che tutti gli scrittori scrivano sempre lo stesso libro: quello che parla di sé attraverso le persone della propria vita".🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - "Il silenzio è eloquenza"

Silence Is NOT Always Gold (Here’s Why)

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