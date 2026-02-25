Il silenzio nelle stazioni

Alessandro Ambrosio, capotreno di 34 anni, ha perso la vita il 5 gennaio a Bologna perché è stato accoltellato nell’area della stazione ferroviaria. La ferita mortale si è verificata durante un episodio di violenza improvvisa, che ha sorpreso i presenti. La scena si è svolta davanti a numerosi viaggiatori, lasciando tutti senza parole. Le autorità stanno cercando di chiarire i motivi dietro questo gesto improvviso.

Il 5 gennaio a Bologna un capotreno di 34 anni, Alessandro Ambrosio, è stato ucciso con una coltellata nell'area della stazione ferroviaria. In carcere, accusato dell'omicidio, c'è un 36enne senzatetto, in attesa di essere processato. Per settimane, dopo l'assassinio, chiunque ha detto la sua per aumentare la sicurezza nelle stazioni, di tutta Italia: dai tornelli per accedere ai binari (praticamente inutili) alla pesante militarizzazione degli atri, delle biglietterie e delle sale d'aspetto (spazi dove di norma non si verificano episodi violenti) fino alla realizzazione di cancelli per evitare lo sconfinamento di 'non addetti ai lavori' negli spazi riservati al personale delle Ferrovie.