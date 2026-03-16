Il 13 marzo l’evento ASviS sull’impatto del Pnrr sugli Obiettivi di sviluppo sostenibile

Il 13 marzo alle 10 si terrà un evento organizzato dall’ASviS, l’Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile, dedicato all’impatto del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza sugli Obiettivi di sviluppo sostenibile. Il Comitato di Redazione dell’ASviS ha pubblicato il 20 febbraio 2026 un comunicato che annuncia questa occasione, che si svolgerà in una data specifica e a un orario preciso.

TESTO del Comitato del sito dell’ASviS, Alleanza Italiana per lo sviluppo sottenibilem, pubblicao il 20 febbraio 2026 L’evento, il 13 marzo alle 10.00 presso il Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro (Cnel), è un’occasione per discutere con rappresentanti delle autorità politiche a livello nazionale e territoriali, esperte ed esperti della materia e stakeholder, i risultati di una ricerca unica a livello nazionale ed europeo. RIVEDI L’EVENTO Negli ultimi dieci anni l’Unione europea ha sviluppato un programma di iniziative legislative senza precedenti per numero e contenuti riferite esplicitamente all’attuazione dell’Agenda 2030 dell’Onu per lo sviluppo sostenibile. 🔗 Leggi su Ildenaro.it Articoli correlati Notizie dal mondo ASviS, il 13 marzo l’evento ASviS sull’impatto del Pnrr sugli Obiettivi di sviluppo sostenibile Ricerca, perché non resistiamo agli spuntini? Tutta colpa del “cablaggio” innato del cervello Scuola 4. Oggi l’evento ASviS sull’impatto del Pnrr sugli Obiettivi di sviluppo sostenibileDurante l’incontro verranno presentati i risultati di una ricerca, condotta dall’ASviS in collaborazione con la Fondazione Enel e l’Unioncamere,... L’impatto del PNRR sullo Sviluppo Sostenibile dell’Italia e dei suoi territori Contenuti e approfondimenti su Il 13 marzo l'evento ASviS sull'impatto... Temi più discussi: Auto elettriche. Analisi T&E: Obiettivi climatici spingono il mercato: nel 2025 prezzi medi delle BEV in calo di 1800 euro; Il Pnrr alla prova della sostenibilità: l’analisi dell’ASviS; Bimekizumab, sicurezza confermata nel lungo termine nelle spondiloartriti assiali e nell'artrite psoriasica; Occupazione, 10 milioni per misure rivolte agli inattivi in Lombardia. A Roma venti di guerra e cortei, tanti obiettivi sensibili: scatta la massima allerta, potrebbe durare fino a PasquaRafforzati i presidi davanti agli obiettivi americani, arabi e israeliani. Vigilanza anche davanti all'ambasciata dell'Iran. Sabato il corteo nazionale contro il conflitto, fra i partecipanti moviment ... roma.corriere.it Agenda Sud, scuole in campo contro la dispersione scolastica: al via i nuovi progettiAgenda Sud: Il piano del Ministero dell’Istruzione sostiene progetti per ridurre i divari territoriali e migliorare l’apprendimento degli studenti. catania.liveuniversity.it Il New York Times: divergenze tra Israele e Usa sugli obiettivi della guerra in Iran - facebook.com facebook Divergono gli obiettivi di Israeli e Stati Uniti Quelli degli Usa, poi, non sono chiari nemmeno a Trump che, nonostante le sue dichiarazioni, ha il fiato corto e concede solo una settimana di tempo a Netanyahu per avviare il cambio di regime Da @GretaPrivitera, x.com