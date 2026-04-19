Il Sassuolo degli underdog Turati e Volpato decisivi

Il Sassuolo si è distinto nelle ultime partite come una squadra capace di alternare sconfitte e vittorie sorprendenti. Dopo aver perso contro il Genoa, squadra con cui aveva un vantaggio di 9 punti e quattro posizioni in classifica, il club ha poi ottenuto una vittoria importante contro il Como, contribuendo a interrompere la corsa Champions dei lombardi. Tra i protagonisti delle recenti prestazioni ci sono il portiere Turati e il centrocampista Volpato.

di Stefano Fogliani A volte ritornano. Un po’ come sorprende il Sassuolo, che nel giro di cinque giorni prima si arrende al Genoa, cui rendeva 9 punti e quattro posizioni di classifica e poi ‘strina’ il Como dei miracolo azzoppandone la corsa Champion’s. A volte ritorna, il Sassuolo che sorprende, e ritornano, come nel caso di venerdi sera, i sui sorprendenti interpreti. Mica i più attesi, ma quelli che Fabio Grosso toglie dal cilindro trasformandoli nei proverbiali conigli che ridanno segno di sé. E danno ragione al tecnico neroverde, che con le sue scelte conferma intuito non male nel tenere il gruppo unito e nel tenere motivati quanto sembrava potessero perdersi.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Il Sassuolo degli underdog. Turati e Volpato decisivi Notizie correlate Sassuolo-Como 2-1: Volpato e Nzola decisivi per GrossoReggio Emilia, 17 aprile 2026 - Il Sassuolo mette la freccia e sorpassa la Lazio, salendo a quota 45 punti. Pagelle Sassuolo Como, Volpato e Nzola decisivi! Non basta il gol di Nico Paz – I VOTILocatelli Juve, rinnovo fino al 2030: il capitano bianconero firma il nuovo accordo! E spunta una novità in vista della sfida col Bologna…...