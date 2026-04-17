Sassuolo-Como 2-1 | Volpato e Nzola decisivi per Grosso

Nel match tra Sassuolo e Como, il risultato finale è stato di 2-1 in favore dei neroverdi. Volpato e Nzola hanno segnato i gol decisivi per la squadra di allenatore Grosso. La partita si è svolta a Reggio Emilia, con il Sassuolo che ha superato temporaneamente la Lazio in classifica, raggiungendo quota 45 punti.

Reggio Emilia, 17 aprile 2026 - Il Sassuolo mette la freccia e sorpassa la Lazio, salendo a quota 45 punti. Nell’anticipo della 33esima giornata, la squadra di Fabio Grosso supera il Como 2-1, colpendo due volte in rapida successione nel finale del primo tempo. Prima Volpato, poi Nzola: entrambi a tu per tu con Butez trovano la rete. Il gol immediato del 2-1 firmato da Nico Paz serve solo a illudere la squadra di Fabregas. Una sconfitta pesante per i lariani, che mancano il sorpasso sulla Juventus e restano a -2. Inoltre, dovranno guardarsi alle spalle, con la Roma pronta ad approfittarne. Le formazioni ufficiali. SASSUOLO (4-3-3): Turati; Walukiewicz, Muharemovic, Idzes, Coulibaly; Koné, Matic, Thorstvedt; Volpato, Nzola, Laurienté.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Sassuolo-Como 2-1: Volpato e Nzola decisivi per Grosso Notizie correlate Pagelle Sassuolo Como, Volpato e Nzola decisivi! Non basta il gol di Nico Paz – I VOTIPagelle Sassuolo Como: i Top e Flop tra i protagonisti del match, valido per la 33a giornata di Serie A 2025/26 Pagelle Sassuolo Como: i giudizi sui... Grosso prima di Sassuolo Como: «Oggi opportunità per Nzola e Turati, ho un augurio»Locatelli Juve, rinnovo fino al 2030: il capitano bianconero firma il nuovo accordo! E spunta una novità in vista della sfida col Bologna…... Altri aggiornamenti Temi più discussi: SASSUOLO-COMO: prelazione a prezzi ridotti per gli abbonati, vendita libera dal 10/4; Sassuolo-Como: orario, diretta, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming la Serie A; Sassuolo-Como: le probabili formazioni e dove vederla in tv; Dove vedere Sassuolo-Como in tv e streaming: canale, orario, formazioni. Serie A: Sassuolo batte Como 2-1 DIRETTA e FOTOAl 45'+2 COMO-Sassuolo. Gol di Nico Paz. Cross dalla destra di Smolcic, colpo di testa arcuato di Nico Paz che beffa Turati, scavalcato dal pallone! Al 44' SASSUOLO-Como 2-0! Rete di Nzola! Raddoppio ... ansa.it SI PARTE! È iniziata la sfida tra SASSUOLO-COMO!18:31Serie A 2025/2026, 33a giornata. Cronaca minuto per minuto di Sassuolo-Como: azioni principali, statistiche e marcatori del match. sport.virgilio.it Se il Sassuolo è riuscito a battere il Como, è anche merito di una parata incredibile di Stefano Turati. Scelto a sorpresa al posto di Arijanet Muric, è riuscito a togliere dalla porta un pallonetto quasi perfetto di Nico Paz x.com Sassuolo 2 Como 1 .. COMO GODOOO!! Occasione perfetta per allungare. Non possiamo sbagliare!! +3 sicuri o sofferenza fino al 90’.. #juventus #allianzstadium #vincereèlunicacosacheconta #finoallafine #forzajuve @juventus - facebook.com facebook