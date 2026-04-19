Il sabato del villaggio Wec Rosso passione Boato per la pole Ferrari Tutti gli occhi al dirigibile

Nel pomeriggio di sabato, i tifosi si sono radunati per assistere alle qualifiche di Formula 1, con un grande entusiasmo per la Ferrari di Antonio Giovinazzi, che ha conquistato la pole position al fotofinish. L’evento è stato caratterizzato da un forte fragore proveniente dai motori, mentre l’attenzione generale era rivolta anche al dirigibile sopra il circuito. La giornata si è conclusa con un boato di approvazione per la prestazione della scuderia.

È un boato da Formula 1 quello che accompagna la pole position, arrivata al fotofinish, della Ferrari guidata da Antonio Giovinazzi. Solo che, a differenza del più noto Circus, nell’Endurance è il Cavallino rampante a dettare legge ormai da tempo. Il sabato del villaggio Wec si tinge, come nel 2025, di rosso. E non ci sono dubbi su quale sia il colore dominante questo fine settimana sulle tribune dell’Autodromo, intitolato pur sempre a Enzo e Dino Ferrari, sulle quali sorvola (altra istantanea identica a un anno fa) il dirigibile Goodyear, arrivato in città nel tardo pomeriggio di venerdì. Una buona cornice di pubblico, ma non un’invasione. Ecco perché, dato per scontato il tutto esaurito per la giornata odierna, appare difficile arrivare alle 100mila presenze nei tre giorni auspicate nei mesi scorsi dal Comune in un eccesso di ottimismo.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Il sabato del villaggio . Wec Rosso passione . Boato per la pole Ferrari. Tutti gli occhi al dirigibile Notizie correlate Leggi anche: L’iconico dirigibile Goodyear sorvola Imola per il Wec. Tutti col naso all’insù: “Simbolo delle corse” WEC, 6h Imola: Giovinazzi regala la pole a FerrariAntonio Giovinazzi regala a Ferrari la pole per la 6h Imola 2026, primo atto del FIA World Endurance Championship.