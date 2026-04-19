Il risveglio della natura

Una lettrice di Lecce ci ha inviato una fotografia intitolata “Il risveglio della natura”. Lo scatto mostra un paesaggio che evidenzia i primi segnali di rinascita stagionale. La foto è stata scelta per rappresentare i cambiamenti che avvengono nel corso delle stagioni e il ritorno della vegetazione dopo un periodo di inattività. La protagonista del messaggio è la natura che si risveglia lentamente.

LECCE - Una nostra lettrice, Angela Greco, ci invia questo scatto che ha scelto di titolare:.***LeccePrima intende regalare questa rubrica ai suoi lettori. Si chiama “La foto del giorno” e scopo dell’iniziativa è pubblicare sul nostro giornale gli scatti che vorrete.🔗 Leggi su Lecceprima.it Il risveglio della natura Notizie correlate “Sogni di natura” mette insieme olfatto e arte pittorica: natura, poesia e risveglio della stagione primaverileLe arti della tradizione pittorica bolognese e della profumeria contemporanea si intrecciano nel progetto “Sogni di natura”, un percorso olfattivo... Medici musicisti in concerto a Trebaseleghe: “La musica e il risveglio della natura”Medici di professione, musicisti per vocazione: a Trebaseleghe un originale appuntamento culturale che coniuga arte e impegno sociale. Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Valtellina a colori: camminate di primavera per ammirare il risveglio della natura; Primavera in Piemonte: il parco segreto dove ammirare il risveglio della natura; L’Italia in fiore: la stagione delle fioriture accende la voglia di viaggiare su Airbnb; Huffpost Weekend. Milano, la primavera ti fa bella. Valtellina a colori: camminate di primavera per ammirare il risveglio della naturaDai meleti in fiore lungo la Strada del Vino i ciliegi selvatici: tutte le escursioni e le passeggiate con le fioriture di aprile ... milanotoday.it Valtellina in fiore: il risveglio della natura tra Hanami alpino e tappeti di crochiSONDRIO, 7 aprile 2026-La primavera in Valtellina si manifesta come una vera e propria poesia diffusa, dove il paesaggio si trasforma grazie a mosaici di colori che dai fondovalle risalgono gradualmen ... varese7press.it SPOLTORE, DALLA PERDITA DELLA FIGLIA MANUELA ALLA CREAZIONE DEL CENTRO RISVEGLIO: IL CONSIGLIO COMUNALE OMAGGIA LA FAMIGLIA VERNA Il consiglio comunale di Spoltore, alla presenza del prefetto di Pescara Luigi Carnevale, ha facebook