Il riscatto di Evenepoel alla Amstel Gold Race 2026 | Sentivo che Skjelmose era al limite

Roma, 19 aprile 2026 - Alla voce di vittoria prevedibile e quasi telefonata figura quella di Remco Evenepoel, che si aggiudica la Amstel Gold Race 2026. Durante la corsa, il corridore ha spiegato di aver percepito che Skjelmose fosse al limite, riuscendo così a mantenere un vantaggio decisivo negli ultimi chilometri. La gara si è conclusa con una fuga conclusiva dell’atleta, che ha tagliato il traguardo in prima posizione davanti agli avversari.

Roma, 19 aprile 2026 - Alla voce di vittoria prevedibile e quasi telefonata figura quella di Remco Evenepoel alla Amstel Gold Race 2026 alla luce di una startlist che, per il resto, non proponeva nomi da urlo: l'altra faccia della medaglia è che, in questi casi, il peso della pressione di dover vincere quasi a ogni costo può rivelarsi deleterio, ma non per il belga, che batte allo sprint Mattias Skjelmose, il trionfatore di un anno fa, con Benoit Cosnefroy che invece fa suo lo sprint dei sconfitti, buono a completare il podio. Le dichiarazioni di Evenepoel Il corridore della Red Bull-Bora-Hansgrohe torna così a far festa in una gara di...🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Il riscatto di Evenepoel alla Amstel Gold Race 2026: “Sentivo che Skjelmose era al limite” Notizie correlate Leggi anche: LIVE Amstel Gold Race 2026 in DIRETTA: Evenepoel attacca, ma non stacca Skjelmose! Leggi anche: LIVE Amstel Gold Race 2026 in DIRETTA: resta solo il Cauberg ad Evenepoel per staccare Skjelmose! Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: DIECI FACCE DA AMSTEL; Amstel Gold Race 2026: orari, tv, programma, streaming; Evenepoel: Voglio vincere l’Amstel. Van Aert? Bello vederlo in trionfo alla Roubaix; Amstel Gold Race: data, orario e dove vederla in tv e streaming. Il riscatto di Evenepoel alla Amstel Gold Race 2026: Sentivo che Skjelmose era al limiteIl belga si impone davanti al trionfatore del 2025. Ora un pensierino alla Freccia Vallone 2026: Deciderò domani se ci sarò ... sport.quotidiano.net Ordine d’arrivo Amstel Gold Race 2026: Evenepoel implacabile allo sprint, sorpresa Marco FrigoLa Amstel Gold Race 2026 si è decisa in una volata a due: Remco Evenepoel ha lanciato lo sprint di forza ed è riuscito ad avere la meglio su Mattias ... oasport.it Chi sono stati i migliori italiani all’Amstel Gold Race Frigo in top10, 5 azzurri nei 30 - x.com Marco Frigo grande protagonista all'Amstel Gold Race, siamo negli ultimi 50 km. Frigo ha staccato tutti i compagni di fuga ed è da solo al comando. facebook