Il questionario è uno strumento serio promosso con l’Ausl nessun indottrinamento

Arrivano le risposte di alcuni rappresentanti istituzionali e di un’associazione dopo l’intervento di un consigliere di minoranza riguardo a un questionario rivolto agli studenti nelle scuole. L’assessore alla pubblica istruzione ha precisato che il questionario è uno strumento promosso con l’Ausl e che non prevede alcun tipo di indottrinamento. Anche gli altri esponenti e l’associazione hanno confermato la natura educativa e non politica dell’iniziativa.