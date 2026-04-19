Il questionario è uno strumento serio promosso con l’Ausl nessun indottrinamento
Arrivano le risposte di alcuni rappresentanti istituzionali e di un’associazione dopo l’intervento di un consigliere di minoranza riguardo a un questionario rivolto agli studenti nelle scuole. L’assessore alla pubblica istruzione ha precisato che il questionario è uno strumento promosso con l’Ausl e che non prevede alcun tipo di indottrinamento. Anche gli altri esponenti e l’associazione hanno confermato la natura educativa e non politica dell’iniziativa.
Arrivano le repliche degli assessori Mario Dadati e Serena Groppelli – oltre che dell’associazione Arcigay Lambda – dopo l’intervento di Luca Zandonella, consigliere della Lega che ha segnalato un’iniziativa del Comune nei confronti degli studenti delle scuole: un questionario che tocca temi.🔗 Leggi su Ilpiacenza.it
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