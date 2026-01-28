Il Board of Peace è uno strumento di comando degli Stati Uniti | per questo è incompatibile con la nostra Costituzione

Il Board of Peace, voluto dall’amministrazione Trump, crea tensioni anche in Italia. La costituzionalista Carla Bassu spiega che l’organismo, così com’è, va contro l’articolo 11 della nostra Costituzione. Per ora, il governo italiano non ha ancora preso una posizione ufficiale, ma il dibattito si fa caldo tra gli esperti.

Il Board of Peace, voluto dall’amministrazione Trump, ha sollevato un nuovo problema per l’Italia.

Il governo italiano ha comunicato che non parteciperà alla costituzione del Board of Peace, il Comitato per la Pace promosso dagli Stati Uniti e guidato da Donald Trump.

Trump lancia il Board of Peace a Davos. Ecco che cos’è e chi ne fa parteUn progetto che sfida il multilateralismo tradizionale, con adesioni da Medio Oriente, Asia e controversie europee, mentre si prospetta un ruolo permanente per Trump ... ilsole24ore.com

Il Board of Peace è ora un'organizzazione internazionale (come l'Onu). Trump: Ecco il piano della ricostruzione di GazaIl presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha firmato l'atto costitutivo del Comitato di Pace. Il testo è stato siglato anche dai delegati dei 20 paesi aderenti ... today.it

