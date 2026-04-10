Onda x i mercati | la musica invade il mercato del Tufello

Sabato 11 aprile, il Mercato del Tufello ospiterà la prima tappa di “Onda X i Mercati”, un evento che trasforma il mercato in un luogo di musica e spettacolo. L’iniziativa, promossa dall’Associazione culturale Onda e sostenuta dal Municipio III di Roma, prevede performance dal vivo che coinvolgeranno i visitatori e arricchiranno l’ambiente commerciale con momenti di intrattenimento. L’appuntamento inizierà alle ore 18 e durerà fino a sera.

Appuntamento sabato 11 aprile, dalle ore 18, al Mercato del Tufello per la prima data di “Onda X i Mercati”, il nuovo format performativo che, ideato dall’Associazione culturale Onda e patrocinato dal Municipio III Roma Montesacro, trasforma i mercati rionali in spazi di spettacolo e incontro. 🔗 Leggi su Romatoday.it Nubifragi in Sicilia, onda gigante invade il centro a Scaletta Zanclea: il video della fuga delle personeIl ciclone Harry ha colpito duramente il Sud Italia con violente mareggiate e forte vento che hanno imperversato su Sicilia, Calabria e Sardegna... Leggi anche: Carnevale di Corsano: l’onda della cartapesta invade il Capo di Leuca Temi più discussi: Sabato al Mercato del Tufello format performativo Onda X i Mercati; Cosa fare a Roma (anche gratis) sabato 11 e domenica 12 aprile: dal ritorno del Vintage Market al FrankenBierFest; Onda X i Mercati: musica e comunità al Mercato del Tufello; Petrolio in altalena sull’onda delle tensioni: corsa alle scorte. «Onda X i Mercati»: ecco il nuovo format che trasforma i mercati rionali in spazi di spettacolo e incontroL’evento pilota (ad ingresso gratuito) sarà dedicato alla performance dal vivo del Coro Onda Diffuso, un progetto corale intergenerazionale che coinvolge attivamente cittadini e in particolare la comu ... roma.corriere.it Roma, al mercato del Tufello lo spettacolo con 40 musicisti: l'evento (gratuito) sabato 11 aprileAppuntamento sabato 11 aprile dalle ore 18:00 al Mercato del Tufello per la prima data di Onda X i Mercati, il nuovo format performativo che, ideato dall’Associazione ... ilmessaggero.it Onda TV. . Sequestrati oltre 50 chili di prodotto ittico non tracciato e attrezzi da pesca illegalmente utilizzati - facebook.com facebook Questa sera andrà in onda la 25^ puntata di Nero&Verde 25/26: Simone Missiroli! Scopri la programmazione #ForzaSasol x.com