Il Pescionario Fantastico | l' osteria pop che unisce mare arte e mangiare è pronta per l' inaugurazione

ANCONA – Domenica 19 aprile 2026 alle 17 inaugura, al mercato di via Maratta, il “Pescionario Fantastico”.Un modo innovativo per unire mare, arte e mangiare attraverso un'osteria pop.«Ad Ancona – si legge - apre un posto dove il mare si sceglie, si racconta e si mangia. Un’osteria di mare. Una.🔗 Leggi su Anconatoday.it

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