Un’attrice americana, nota per aver vinto un premio Oscar, ha deciso di abbandonare Hollywood e la propria carriera per sposare un principe europeo. Dopo i preparativi e le nozze celebrate in modo sontuoso, si è trasferita in un piccolo Principato, un territorio che supera di poco le dimensioni di Central Park. I festeggiamenti per i settant’anni del matrimonio sono stati celebrati con grande attenzione, attirando l’attenzione di media internazionali.

Un’attrice americana all’apice della carriera, già premiata con l’Oscar, che decide di lasciare Hollywood per sposare un principe europeo e trasferirsi in un Principato grande poco più della metà di Central Park. Raccontata così, la storia di Grace Kelly sembra una sceneggiatura perfetta. E in parte lo fu davvero. Le nozze celebrate nell’aprile del 1956 con il Principe Ranieri III di Monaco non furono soltanto uno degli eventi mondani più spettacolari del Novecento, ma anche il momento in cui Hollywood e una delle dinastie più antiche d’Europa si incontrarono, cambiando per sempre il destino di Monaco. La diva americana non si limitò a entrare nella famiglia Grimaldi: contribuì a trasformare l’immagine del Principato, rendendolo un simbolo globale di glamour, eleganza e sogno. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Grace e Ranieri di Monaco, 70 anni dalle nozze del secolo

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Monaco, luglio 1989. L’intera famiglia Grimaldi, con i bellissimi figli di Carolina di Monaco e Stefano Casiraghi, durante le celebrazioni per il 40º anniversario del regno del Principe Ranieri III. - facebook.com facebook