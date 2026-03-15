A 19 anni, Antonelli ha vinto il suo primo Gran Premio di Formula 1 a Shanghai, diventando il più giovane pilota a ottenere una pole position nella storia della categoria. Con questa vittoria, si è assicurato il primo podio per la Ferrari nella stagione. Hamilton, invece, ha raggiunto il suo primo podio con la scuderia britannica in questa gara.

Una vittoria da veterano. Così Andrea Kimi Antonelli, dopo essere entrato nella storia della F1 divenendo il pilota più giovane ad avere conquistato una pole, ha conquistato il suo primo Gran Premio. Lo ha fatto a Shanghai, seconda tappa del Mondiale, al volante della Mercedes diretta da Toto Wolff, l'uomo che lo ha visto crescere fin dal karting e lo ha voluto, non senza rischi, in F1 lo scorso anno prelevandolo dalla Formula 2 e piazzandolo all fianco di George Russell, sostituto di Lewis Hamilton passato alla Ferrari. Nato a Bologna il 25 agosto del 2006, figlio di Marco, ora ex pilota delle vetture Turismo e proprietario del team... 🔗 Leggi su Ilmattino.it

© Ilmattino.it - Antonelli conquista a 19 anni il suo primo GP di F1 vincendo a Shanghai. Primo podio Ferrari per Hamilton

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