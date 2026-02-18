Il presidente iraniano Pezeshkian ha dichiarato che il suo paese non cerca l’arma nucleare, un fatto che ha sorpreso molti osservatori. La sua affermazione arriva prima dei colloqui di Ginevra tra Iran e Stati Uniti, in un momento di tensione crescente. Pezeshkian ha spiegato che Teheran si impegna a rispettare gli accordi internazionali e che non ha intenzione di sviluppare armi nucleari. La dichiarazione si inserisce nel contesto delle trattative che si terranno domani tra le due nazioni.

Lunedì, alla vigilia degli incontri a Ginevra, in Svizzera, tra delegati iraniani e statunitensi, il presidente del regime di Teheran, Masoud Pezeshkian, ha affermato in un’intervista che il suo Paese non sta perseguendo l’ arma nucleare e che non lo farà nemmeno in futuro. “Se vogliono sinceramente che l’ Iran non possieda armi nucleari, siamo pronti ad accettare qualsiasi misura di verifica richiedano”, ha dichiarato Pezeshkian. Le sue affermazioni sono in linea con quanto Teheran ha sempre sostenuto e cioè che il proprio programma nucleare ha scopi pacifici. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Iran, il presidente Pezeshkian: "Non perseguiamo l'arma nucleare"

Russia, Putin incontra presidente Iran Pezeshkian in TurkmenistanVenerdì ad Ashgabat, il presidente russo Vladimir Putin ha partecipato a un forum internazionale durante il quale ha incontrato i leader di Iran e Turkmenistan.

Iran, presidente Pezeshkian: “Ho chiesto a ministro Araghchi di negoziare con Usa”Il presidente iraniano Masoud Pezeshkian ha confermato di aver dato incarico al ministro degli Esteri Abbas Araghchi di iniziare negoziati diretti con gli Stati Uniti.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.