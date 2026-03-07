Giuntoli pronto a ripartire | due le probabili destinazioni per l’ex dirigente della Juve

L’ex dirigente della Juventus è pronto a riprendere la sua carriera e si ipotizza che possa trasferirsi in due diverse squadre. La notizia circola tra gli addetti ai lavori e riguarda le possibili destinazioni professionali per il professionista. Al momento non ci sono conferme ufficiali, ma le voci si fanno sempre più insistenti.

Bernardo Silva, niente rinnovo col City: ecco la svolta che aspettava la Juventus. Ultimissime Zhegrova lascia la Juventus? Il kosovaro inizia a guardarsi intorno: due club sulle sue tracce Calciomercato Juve, rivelazione a sorpresa sul bianconero: il Barcellona lo punta in vista dell’estate! Di chi si tratta Juventus Next Gen, Braglia (Pontedera) attacca dopo la sconfitta coi bianconeri: «La spinta su Yeboah l’arbitro non l’ha vista, ma chi lo stabilisce!?» Brambilla dopo il Pontedera: «Risultato fondamentale. Categoria confermata, ora l’obiettivo è.» Pagelle Pontedera Juventus Next Gen: lampo di Deme e muro di Mangiapoco, Brambilla festeggia il compleanno con un sorriso VOTI Juventus Women, Braghin: «Quest’anno abbiamo fatto un percorso europeo di livello. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Giuntoli pronto a ripartire: due le probabili destinazioni per l’ex dirigente della Juve Stefanelli, nuova avventura per l’ex dirigente Juve con Giuntoli: diventerà il direttore sportivo di questa squadraVicario Juve, il Tottenham ha fissato il prezzo: ecco quanto dovrebbero sborsare i bianconeri per riportare il portiere in Italia Alisson Juve, l’ex... Giuntoli Fiorentina, il club viola sta davvero pensando all’ex dirigente della Juventus? Tutta la verità dopo le ultime vociPoku Juve: possibile duello di mercato con quella big di Serie A, ma i bianconeri si sono già mossi! Ultimissime Calciomercato Juve, dirigenza al... Contenuti utili per approfondire Giuntoli pronto. Argomenti discussi: Giuntoli pronto a tornare dietro una scrivania, l'ex Juve finito nel mirino di una squadra di Serie A. I dettagli. Giuntoli, Roma o Tottenham nel futuro dell'ex dirigente della JuveCristiano Giuntoli, ex Football Director della Juventus, è ormai pronto a ripartire dopo l'esperienza in bianconero, durata solo una stagione. Come riportato da Il ... tuttojuve.com Giuntoli pronto a tornare dietro una scrivania, l’ex Juve finito nel mirino di una squadra di Serie A. I dettagliGiuntoli si prepara ad una nuova avventura. La Roma lo avrebbe individuato come profilo giusto per sostituire Massara al termine della stagione Il valzer dei dirigenti in Serie A sta per entrare nel v ... juventusnews24.com