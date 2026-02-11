La corsa al premio letterario più ambito d' Italia entra nel vivo Dalla storia di Gramsci e Pertini alle atmosfere surreali e familiari i titoli e i temi che aprono le celebrazioni per gli ottant' anni del Premio Strega

Il Premio Strega 2026 si avvicina alla fase decisiva. Sono stati annunciati i primi sedici candidati, scelti dagli Amici della domenica, il gruppo di 400 intellettuali che decide chi può concorrere. La corsa al premio più prestigioso d’Italia è entrata nel vivo, tra storie di Gramsci e Pertini e atmosfere che oscillano tra il surreale e il familiare. Ora si attende il prosieguo della selezione, con l’obiettivo di scoprire chi si aggiudicherà l’ambito riconoscimento.

I l Premio Strega 2026 apre ufficialmente i battenti, con la scelta del primo blocco di sedici candidati, proposti dagli Amici della domenica, lo storico gruppo di quattrocento intellettuali che compone il corpo elettorale. Gli autori scelti mostrano un gruppo eterogeneo che mescola grandi maestri della penna a voci più giovani e sperimentali. Nato nel 1946, il prestigioso riconoscimento è oggi un meccanismo oliato che continua a confermarsi uno degli appuntamenti più attesi e discussi del panorama letterario nazionale. Letture estive: sei libri da mettere in valigia dal Premio Strega X Leggi anche › Il Premio Strega compie 80 anni: tanti eventi e una nuova location Premio Strega 2026, i primi 16 libri candidati. 🔗 Leggi su Iodonna.it

Il Premio Strega compie 80 anni e per festeggiare cambia sede nella sua serata finale.

La cerimonia del Premio Strega 2026 cambia location e si trasferisce al Campidoglio di Roma.

