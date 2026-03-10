Torna il concorso canoro ’Il Pavone D’Oro’ al teatro Masini di Faenza, con più di sessanta giovani cantanti che si preparano a esibirsi. Il concorso, nato nel 1969 e ideato da don Italo Cavagnini, vede coinvolti nuovi talenti musicali provenienti da diverse zone. La competizione si svolgerà con le esibizioni di tutti i partecipanti, pronti a dimostrare le proprie capacità vocali.

Sono oltre 60 i cantanti in erba pronti a sfidarsi sul palco del teatro Masini di Faenza nel tradizionale concorso canoro ’Il Pavone D’Oro’ ideato nel 1969 da don Italo Cavagnini. Quattro le serate in programma: da giovedì a sabato prossimo (ore 20.15) con finalissima prevista per sabato 28 marzo (alle 20.30). Tutte le serate si terranno al Masini. L’ingresso alle semifinali sarà ad offerta libera, ma ad accesso controllato sino ad esaurimento dei posti disponibili mentre i biglietti per la finalissima sono già acquistabili, online sul sito Vivaticket o presso i rivenditori locali Vivaticket. Rinnovato anche per il 2026 il progetto ’Armonie in crescendo’ che vede il coinvolgimento di ben 8 classi di scuola primaria che gareggeranno all’interno della Categoria Scuole. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Torna la magia del Pavone d’oro. Sessanta giovani cantanti in lizza

Articoli correlati

Leggi anche: Prato: due giovani lanciano droga nel campo da calcio del carcere. Sessanta detenuti in rivolta per impedire il sequestro

Sessanta coppie d’oro. Festa a San GiovanniSan Giovanni Valdarno ha celebrato le coppie che hanno raggiunto 50 anni di matrimonio.

Aggiornamenti e contenuti dedicati a Torna la magia del Pavone d'oro...

Temi più discussi: Torna la magia del Carnevale ’Mercatissimo’ tra musica e libri; Copparo, al De Micheli torna la magia dell’Virgilio Ranzato con Cin Ci Là; Robecco sul Naviglio: al CineteatroAgorà torna la magia del musical con Recap; Cuneo, torna la magia dei Pink Floyd: The dark side of the moon.

Torna la magia del Carnevale ’Mercatissimo’ tra musica e libriMagia, mimose, musica, maschere e mercatini, tra le tante proposte nelle province di Bologna, Ferrara, Forlì-Cesena, Rimini e Ravenna ... msn.com

Toscana Gospel Festival. Torna la magia del NataleTutto pronto per la rassegna che quest’anno è dedicata alla figura di Rosa Parks. In scena Cedric Shannon Rives dal Missouri. Per arrivare c’è il bus navetta. Il Toscana Gospel Festival torna a Massa ... lanazione.it

Torna il festival del cioccolato - facebook.com facebook

Dopo essersi espresso già nel pre-partita, Maurizio Sarri torna a parlare dell’assenza dei tifosi al seguito della Lazio x.com