Un'azienda pugliese ha ricevuto un'ingiunzione che le impedisce di usare il prefisso “Mc” nel logo e nella vendita di alcuni prodotti, dopo aver ricevuto una causa da parte di una grande catena di fast food. La multinazionale ha accusato l’azienda locale di concorrenza sleale e di generare confusione tra i consumatori. La decisione è stata confermata da un tribunale, che ha respinto il ricorso dell’azienda pugliese.

Stop, per un’azienda pugliese, all’uso del prefisso “Mc” nel logo e nella vendita di alcuni suoi prodotti. Il Tribunale di Bari, quarta sezione civile, con una sentenza pubblicata nei giorni scorsi ha sancito la vittoria di McDonald’s nella causa che il colosso americano aveva intentato contro una società di ristorazione italiana. Così facendo, dunque, sono stati definiti i limiti a tutela del famoso brand a stelle e strisce. Stando ai giudici del Tribunale civile barese, il marchio McDonald’s è così “forte che comporta una tutela ancor più intensa, che rende illegittime anche quelle variazioni, che, pur rilevanti e originali, lascino sussistere l’identità sostanziale del marchio originario”, si legge sul Corriere della Sera, che cita la sentenza.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Il prefisso ‘Mc’ non si può usare. È concorrenza sleale e genera confusione nel consumatore”: McDonald’s fa causa a un’azienda pugliese che lancia il marchio Mc Dino’s e vince

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