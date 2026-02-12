hockey prato quinta vittoria consecutiva

L’Hockey Prato incassa la quinta vittoria di fila, consolidando la vetta della classifica. La squadra ha battuto anche la Rotellistica Camaiore, senza lasciarsi scappare punti. La corsa verso la fuga continua senza intoppi.

Quinta vittoria consecutiva, sogni di fuga consolidati. L’Hockey Prato continua a non sbagliare e lo scorso fine settimana ha battuto anche la Rotellistica Camaiore. Un incontro valido per la quinta giornata del campionato di Serie B di hockey su pista quello andato in scena lo scorso sabato al Palarogai di Maliseti, chiusosi con un netto 15-2 in favore dei padroni di casa. Gli uomini di Enrico Bernardini sono andati in vantaggio nei primissimi minuti e sono riusciti a mantenere saldamente in mano il pallino del gioco, aumentando progressivamente il divario. E la classifica continua a far sorridere: l’Hockey Prato resta al comando con 15 punti, Viareggio Hockey B secondo. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Valsa Group ha ottenuto la quinta vittoria consecutiva in campionato, consolidando la propria posizione in classifica.

