Il Prato non si ferma più | Foligno ko 2-0 e playoff in cassaforte

Il Prato ha ottenuto la quarta vittoria consecutiva, mantenendo la propria porta inviolata. La squadra ha vinto 2-0 in trasferta contro il Foligno, con reti di Verde e Mencagli. La partita si è disputata allo stadio “Enzo Blasone” e si è conclusa con il risultato di 2-0. Con questa vittoria, il Prato ha consolidato la posizione nei playoff.

Foligno, 12 aprile 2026 - Altro giro, altra affermazione per il Prato. Quarto successo consecutivo (ancora senza subire neppure un gol) per i lanieri, che espugnano 2-0 lo stadio “Enzo Blasone” di Foligno, grazie alle reti di Verde e Mencagli. Da segnalare l’inferiorità numerica degli umbri dal 47? del primo tempo a causa dell’espulsione di Ferrara. Risaliti e compagni, ancora quinti in graduatori, salgono a quota 54 punti, a -2 dal secondo posto, e mettono al sicuro la partecipazione ai playoff. La cronaca. Nelle file del Prato niente Cesari, fuori per squalifica. Al suo posto dentro Limberti. In panchina va Mencagli e altrettanto fa Greselin, a cui viene preferito Andreoli.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Il Prato non si ferma più: Foligno ko 2-0 e playoff in cassaforte Prato, il duello con il Foligno vale doppio. Vincere significa playoff in cassaforteTrascorse Pasqua e Pasquetta in serenità per ricaricare le pile, il Prato è pronto a tornare a lavoro oggi. Serie D: Prato penalizzato di un punto, cambia la classifica. Il Terranuova a ridosso dei playoff. E ora c’è il Foligno per BecattiniERRANUOVA Dopo la sconfitta di domenica al Lungobisenzio, il Terranuova Traiana era sceso al settimo posto nella classifica del girone E di serie D.