Carnevale di Verona ancora fumata grigia sul Venardi Gnocolar E si attende la decisione del TAR

Questa mattina a Verona si è tenuto un incontro tra l’amministrazione comunale e i rappresentanti delle associazioni coinvolte nel Carnevale. Si è parlato ancora di come organizzare il Venardi Gnocolar, in programma il 13 febbraio, ma non sono arrivate ancora decisioni definitive. La situazione resta in sospeso, e si attende ora il verdetto del Tar.

Si è svolto martedì a Palazzo Barbieri un confronto interlocutorio tra l'Amministrazione comunale di Verona, i rappresentanti del Comitato del Bacanal del Gnoco e quelli della Festa della Renga, in vista del Venardi Gnocolar del prossimo 13 febbraio.L'incontro in Comune è stato convocato con urgenza dal sindaco Damiano Tommasi, accogliendo un segnale di apertura nelle dichiarazioni alla stampa del presidente del Bacanal Valerio Corradi, che sabato 24 gennaio ha affermato: "Se il sindaco ritiene di coinvolgerci per la Festa del Papà del Gnoco, il 496° Venerdì Gnocolar, noi siamo pronti come ogni anno, ma deve farlo entro i primi giorni della settimana prossima, altrimenti non ci saranno più i tempi oggettivi».🔗 Leggi su Veronasera.it

Approfondimenti su Verona Carnevale

Nel Cantiere del centrosinistra si registra una fumata

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Ultime notizie su Verona Carnevale

Argomenti discussi: CARNEVALE 2026 A VERONA – VISIT VERONA.NET; Carnevale di Verona, incontro fra Comune e Bacanal: il tempo stringe; Tra sorrisi e sarcasmo, El Mister Karim Grigoli eletto Papà del Gnoco; Venerdì Gnocolar, dialogo in vista della decisione del Tar.

Carnevale di Verona, prove di pace all’incoronazione del Papà del GnocoCarnevale di Verona, prove tecniche di pace tra Comune e Bacanal all’incoronazione del Papà del Gnoco. Venerdì sera al Teatro Stimate si è svolta infatti l’incoronazione ufficiale del 496° Papà del ... veronaoggi.it

Carnevale di Verona, non sarà il solito comitato a gestire la sfilata del Venardi GnocolarIl carnevale veronese si farà e così pure la sfilata del Venardi Gnocolar, il 13 febbraio. Sarà una festa aperta, sicura e partecipata, la cui organizzazione viene affidata al Comitato benefico Festa ... rainews.it

Venerdì Gnocolar: ancora nessuna intesa tra Bacanal e Festa della Renga - facebook.com facebook

#lavocedelrengo del gianka .... ghenefemoun Carneval El "paron" del Bacanal ricorre al Tar e chiede la "sospensiva" della delibera del Comune, rischiando di far saltare la sfilata del Venerdì Gnocolar.. É nell'interesse dei veronesi o di un singolo... x.com