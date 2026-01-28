Carnevale di Verona ancora fumata grigia sul Venardi Gnocolar E si attende la decisione del TAR

28 gen 2026

Questa mattina a Verona si è tenuto un incontro tra l’amministrazione comunale e i rappresentanti delle associazioni coinvolte nel Carnevale. Si è parlato ancora di come organizzare il Venardi Gnocolar, in programma il 13 febbraio, ma non sono arrivate ancora decisioni definitive. La situazione resta in sospeso, e si attende ora il verdetto del Tar.

Si è svolto martedì a Palazzo Barbieri un confronto interlocutorio tra l'Amministrazione comunale di Verona, i rappresentanti del Comitato del Bacanal del Gnoco e quelli della Festa della Renga, in vista del Venardi Gnocolar del prossimo 13 febbraio.L'incontro in Comune è stato convocato con urgenza dal sindaco Damiano Tommasi, accogliendo un segnale di apertura nelle dichiarazioni alla stampa del presidente del Bacanal Valerio Corradi, che sabato 24 gennaio ha affermato: "Se il sindaco ritiene di coinvolgerci per la Festa del Papà del Gnoco, il 496° Venerdì Gnocolar, noi siamo pronti come ogni anno, ma deve farlo entro i primi giorni della settimana prossima, altrimenti non ci saranno più i tempi oggettivi».🔗 Leggi su Veronasera.itImmagine generica

