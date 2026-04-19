Il Pordenone vince a Trieste e continua a sognare | è secondo

Il Pordenone ha ottenuto una vittoria per 1-0 in trasferta contro il Chiarbola-Ponziana, fanalino di coda dell'Eccellenza, a Trieste. Con questa vittoria, la squadra neroverde si mantiene al secondo posto in classifica, continuando a sperare nella qualificazione. La partita si è svolta sul campo del Chiarbola-Ponziana, che attualmente occupa l'ultimo posto della categoria.

Il Pordenone può sognare fino all'ultimo. I neroverdi hanno a Trieste hanno espugnato il campo del Chiarbola-Ponziana, fanalino di coda dell'Eccellenza, per 1-0. Decisivo un rigore di Zorzetto nel primo tempo. Guardando all'altra sfida di vertice, l'Union Fincantieri Monfalcone ha battuto il.🔗 Leggi su Pordenonetoday.it

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