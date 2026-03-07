una hotels che bello rivedersi supera trieste e torna a sognare

Una Hotels torna in campo dopo aver superato Trieste, con l’obiettivo di qualificarsi ai playoff. La squadra si prepara per una partita importante, che potrebbe decidere il suo futuro nella stagione. I giocatori sono concentrati e pronti a scendere in campo per affrontare la sfida. La partita si svolgerà in trasferta e rappresenta un momento cruciale per le sorti del team.

Il primo passo verso la qualificazione ai playoff. Ecco come dovranno interpretare la partita di stasera gli alfieri biancorossi che si troveranno di fronte Trieste, attualmente al 6° posto con 20 punti (6 in più della Una Hotels, ora 11ª), ma con una situazione societaria non serena, sempre più agitata dalle voci che – a fine anno – vedrebbero la cessione del titolo sportivo a Roma per favorirne l’ingresso nella Nba Europe. Una sorte che i giuliani condividono anche con Cremona (altra concorrente per la post-season) e che Reggio deve sfruttare certamente a proprio vantaggio. Alla fine della regular season mancano ancora 10 partite (la Una Hotels ha già riposato) e l’esclusione di Trapani – di solito stabilmente tra le prime 8 – ha aperto opportunità insperate. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

