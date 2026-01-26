Pordenone la vetta è a un passo | adesso puoi sognare

Pordenone, la vetta è più vicina di quanto si possa immaginare. A fine gennaio, il Pordenone FC si trovava a soli tre punti dalla prima posizione in classifica, un risultato che pochi avrebbero previsto. In poche settimane, la squadra ha dimostrato determinazione e miglioramenti, aprendo nuove prospettive per il campionato. Un percorso che invita a seguire con attenzione l’evoluzione di questa stagione.

Chi l'avrebbe detto che a fine gennaio il Pordenone FC sarebbe stato a soli tre punti dal primo posto in classifica? Due mesi fa probabilmente nessuno. In autunno nell'ambiente si respirava aria di crisi, con risultati che arrivavano a corrente alternata. Pensieri spazzati via con un anno nuovo dove il Pordenone è partito alla grande. Dieci punti in quattro partite nel 2026: tre vittorie e un pareggio. Complici le squadre di vetta, su tutte Union Fincantieri Monfalcone e Lavarian Mortean che ultimamente procedono con il freno a mano tirato, i neroverdi di Fabio “Ciccio” Campaner hanno accorciato le distanze.🔗 Leggi su Pordenonetoday.it

Prima pagina Tuttosport: “Cannavaro: “Spalletti da impazzire. Juventus, puoi sognare”La prima pagina di Tuttosport di oggi, martedì 16 dicembre 2025, apre con le dichiarazioni di Cannavaro su Spalletti e un messaggio di incoraggiamento alla Juventus.

Juventus puoi tornare a sognare lo Scudetto? Perché sì, perché no: Spalletti è la rispostaLa Juventus si prepara a riprendere il cammino verso lo Scudetto, un obiettivo che ha segnato la sua storia.

Serie A2 Credem Banca 3ª giornata di ritorno – Regular Season Prata di Pordenone continua la corsa in vetta con un successo esterno netto, mentre dietro la classifica resta cortissima. Spiccano i colpi di Lagonegro, Catania e Taranto, vincenti al tie-break. facebook