Crollo Bologna Genoa rimonta da urlo | finisce 3-2 Il sigillo di Messias

Nel match tra Bologna e Genoa, i padroni di casa si sono portati avanti di due gol, ma nel secondo tempo hanno subito una rimonta sorprendente da parte del Genoa, che ha concluso l'incontro con una vittoria per 3-2. Il gol decisivo di Messias ha concluso una gara ricca di emozioni, con il Genoa che ottiene tre punti fondamentali per la classifica.

Quello del Bologna è un momento delicato. Se in Europa League, sotto di due gol, i rossoblù avevano strappato il pari con il Celtic Glasgow, in casa del Genoa accade il contrario. La squadra di Vincenzo Italiano va avanti due volte, ma quando resta in 10 contro 11 permette ai Grifoni di vincere 3-2 e conquistare tre punti preziosi per la salvezza. Il Bologna parte bene, con una certa vitalità. Lykogiannis impegna Bijlow, poi è Ferguson — su assist del greco — a non inquadrare di testa lo specchio della porta. Ma Ferguson non sbaglia subito dopo sbloccando il risultato con un tiro di destro da fuori area.

