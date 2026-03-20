Milano s' illude in Turchia | va sul +15 poi il Fenerbahçe di Horton-Tucker rimonta e vince

A Istanbul, nel match di Eurolega, il Fenerbahçe ha battuto Milano con il punteggio di 79-75. La squadra turca, guidata da Horton-Tucker, ha recuperato lo svantaggio e alla fine ha conquistato la vittoria. Il miglior realizzatore del Fenerbahçe è stato Brooks, con 22 punti. Milano aveva iniziato in modo positivo, ma la rimonta dei padroni di casa ha deciso il risultato.

Per oltre un tempo Milano fiuta l'impresa in Turchia, ma alla fine si arrende 79-75 contro il Fenerbahce capolista. L'EA7, con 16-16 di record alla 32ª giornata, rimane a due vittorie dal decimo posto valido per il play-in, ma spreca un'occasione in casa del Fener: i turchi, privi degli ex Melli e Hall, approcciano male il match e vanno sotto anche di 15, ma risorgono nella ripresa con Horton-Tucker, Baldwin e De Colo. All'Olimpia, invece, non basta un Brooks da 22 punti. Per andare a giocarsela in casa dei campioni in carica, in testa alla classifica e con la miglior difesa del torneo serve un approccio perfetto: è ciò che mette in campo l'Olimpia, bravissima a limitare il Fenerbahce con le sue stesse armi. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Milano s'illude in Turchia: va sul +15, poi il Fenerbahçe di Horton-Tucker rimonta e vince Articoli correlati Horton-Tucker trascina il Fenerbahce: Monaco battuto, nona vittoria consecutivaIn una cornice di grande solidità difensiva, una formazione in chiaro stato di forma incatena la sua nona vittoria di fila, imponendosi su Monaco con... Leggi anche: La Virtus si inchina solo a Horton Tucker. Schiacciata e tripla: il finale dell’ex Lakers. Sorride il Fenerbahce