Il petrolio di ?carta? cala quello reale rimane caro

Il prezzo del petrolio di carta ha registrato un calo nelle ultime ore, mentre quello reale rimane elevato. In meno di ventiquattro ore, si è verificato uno scenario di tensione e incertezza legato allo stretto di Hormuz, con il mercato che aveva già previsto questa possibile escalation. La situazione si è concretizzata rapidamente, confermando la volatilità delle quotazioni petrolifere in risposta alle tensioni geopolitiche.

Neanche ventiquattro ore e lo scenario del caos, dello “stop and go” di Hormuz, ben disegnato in anticipo dal mercato, si è materializzato in pieno. L’annuncio dell’apertura cancellato da quello della chiusura e la manciata di navi più solerti che hanno passato lo Stretto prima della chiusura diventate la conferma dei dubbi che avevano accompagnato l’entusiasmo della vigilia sul semaforo verde dell’Iran: a controllare lo Stretto è sempre Teheran, nonostante l’arma brandita dagli Usa - e non ritirata - del blocco navale nel Golfo. È rispuntato ufficialmente anche lo spettro del pedaggio, rimasto nell’ombra negli ultimi giorni, tra le dichiarazioni dell’Iran.🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

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