La Carta docente, il benefit da 500 euro annui introdotto nel 2015 per l’aggiornamento professionale degli insegnanti, cambia nome, importo e utilizzo. Questa volta, diventa Carta dei Servizi, e il bonus viene esteso anche al personale Ata, anche se l’importo annuale si riduce rispetto al passato. La novità è stata annunciata dal Ministero dell’Istruzione, che ha deciso di riformare il sistema per renderlo più flessibile e includere più figure scolastiche. Tuttavia, l’entità del bonus per gli insegnanti calerà da 500 a 300 euro, mentre il sostegno al personale Ata sarà di 150

La Carta docente, il benefit da 500 euro annui introdotto nel 2015 per l’aggiornamento professionale degli insegnanti, cambia nome, importo e utilizzo. Diventerà Carta dei Servizi e non solo potrà essere utilizzata per comprare libri di testo e per la formazione personale, ma anche per l’acquisto di servizi di trasporto, assistenza sanitaria e molto altro. Lo ha affermato nei giorni scorsi il ministro dell’Istruzione Giuseppe Valditara. Inutilizzabile dallo scorso 31 agosto, la Carta entro la fine di gennaio doveva sbloccarsi, ma il Governo ha fatto slittare ancora la data. Cosa cambia. Il cambio avverrà già a fine febbraio. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Carta docente diventa Carta dei Servizi, bonus anche al personale Ata ma cala l’importo

Il ministro dell’Istruzione Giuseppe Valditara ha annunciato che la Carta del docente sarà modificata in Carta dei servizi e estesa anche al personale Ata.

Il ministro dell’Istruzione Giuseppe Valditara annuncia un ampliamento della Carta Docente.

Contenuti correlati

Argomenti discussi: Carta docente: a febbraio ancora nulla!; Carta docente decurtata a 400 euro o meno, insegnanti sempre più poveri ed umiliati. Attenzione ad abusare della pazienza di lavoratrici e lavoratori - USB Pubblico Impiego; Carta del Docente 2026: accredito rinviato, cosa cambia e cosa sapere; Carta docente cambia: meno soldi ma più servizi, arriva anche per i precari.

Carta del docente, non sarà più semplice spendere il bonus, il sistema si complicaLa Carta Docente diventa Carta dei Servizi: PC, Tablet e Libri forniti dalle scuole. Il governo complica tutto ... informazionescuola.it

Carta docente, il comodato d’uso dei pc e tablet non sostituisce l’acquisto ogni 4 anni. Sarà di 400 euro? L’ANIEF anticipa 390 euroLa Carta del docente cambia valore. L’assegno annuale potrebbe scendere a 390 euro, secondo quanto indicato dall’ANIEF, con una riduzione rispetto ai 500 euro fissati dalla legge 107 del 2015. Il fond ... orizzontescuola.it

Buona sera, entrando nel sito carta docente con spid mi esce quest schermata Da mesi mi usciva sempre la voce ' utente nn registrato' Ora mi esce questo, è cambiato qualcosa Non trovo la voce portafoglio. Non so se mi è stato accolta. Qualcuno che gentil - facebook.com facebook