Nonostante il calo del prezzo del petrolio, i prezzi dei carburanti continuano a salire, alimentando preoccupazioni tra i consumatori. La tregua tra Stati Uniti e Iran sembra aver influenzato il mercato petrolifero, ma non ha ancora portato a una diminuzione dei prezzi alla pompa. Il Codacons ha espresso preoccupazione riguardo a possibili manovre speculative che potrebbero aver contribuito a mantenere i costi elevati.

Il prezzo del petrolio in caduta libera, per effetto della tregua tra Stati Uniti e Iran, non ferma il caro carburanti. Alla colonnina, e perfino in modalità self service, continua la corsa del diesel, arrivato a 2,185 euro al litro (in aumento rispetto ai 2,148 di ieri), e della benzina, che sale a 1,793 euro al litro contro 1,785 del giorno precedente. Secondo i dati elaborati da Quotidiano Energia, aggiornati all’8 aprile, il prezzo medio della benzina in modalità “servito” è pari a 1,927 euro al litro (rispetto a 1,918 del 7 aprile), mentre per il diesel, sempre in modalità “servito”, si arriva a 2,312 euro al litro, contro i 2,277 del giorno precedente. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

© Lanotiziagiornale.it - Il prezzo del petrolio cala, ma quello dei carburanti no. Continuano gli aumenti e il Codacons denuncia possibili manovre speculative

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