Il Pescara e la Carrarese si affrontano in una partita caratterizzata da continui cambi di risultato. I padroni di casa si sono portati in vantaggio, ma gli ospiti sono riusciti a ribaltare il punteggio, portandosi in vantaggio. Nel finale, un gol ha fissato il risultato sul 2-2, con entrambe le squadre che cercano di ottenere punti importanti in questa fase del campionato.

Prima il vantaggio di Distefano, poi il ribaltone del Pescara e infine il pari firmato Bouah: allo Stadio dei Marmi finisce 2-2 tra Carrarese e Pescara. I toscani la sbloccano al 19’ con Distefano, poi Letizia dopo un quarto d’ora imita Insigne e con una perla a giro firma l’1-1, prima che Acampora, all’ora di gioco, completi la rimonta col tap-in sul cross dell’ex Napoli. Il Pescara a quel punto sogna lo scatto salvezza, centra anche un palo con Meazzi ma a 6’ dal 90' la zuccata di Bouah sul corner di Rouhi vale il 2-2 finale. La squadra di Calabro si porta quindi a quota 43, a braccetto con l’Avellino e a un punto dall’ottavo posto occupato dal Cesena, mentre il Pescara non lascia il fondo della classifica ma aggancia a 33 lo Spezia e, momentaneamente, la Reggiana.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Il Pescara ci crede ma la Carrarese centra la rimonta: 2-2

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