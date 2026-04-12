La speranza è viva | la Reggiana vince 2-0 con la Carrarese e ci crede

Reggiana e Carrarese si sono affrontate in una partita valida per il campionato, con il risultato di 2-0 a favore della squadra di casa. La gara si è giocata a Reggio Emilia e ha visto i gol di Portanova e Bertagnoli, due giocatori che hanno contribuito alla vittoria dopo un periodo senza successi per la squadra locale. La partita si è disputata il 12 aprile 2026.

Reggio Emilia, 12 aprile 2026 – C'è vita a Reggio, quella calcistica. Portanova e Bertagnoli firmano la vittoria granata che mancava da 43 giorni. Ora la Reggiana è, con 33 punti, terz'ultima a -1 dai playout e a -3 dalla salvezza diretta. Le reti: al 14' Portanova torna al gol dopo tocco di Bertagnoli, propiziato da un velo proprio di Manolo su palla di Bozhanaj. Il secondo gol forse ancora più bello: Bertagnoli di tacco su servizio di Lambourde. Vittoria meritata e che dà entusiasmo, ma mancano quattro finali per sperare: domenica, ore 17.15, si va nella tana del Padova che oggi ha vinto 1-0 con l'Empoli salendo 37 punti. Un altro spareggio salvezza.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - La speranza è viva: la Reggiana vince 2-0 con la Carrarese e ci crede Carrarese cambia pelle contro la Reggiana. Calabro alle prese con numerose assenzeLa Carrarese prova a cavalcare l’onda e sulle ali dell’entusiasmo per le ultime tre affermazioni cercherà questa sera a Reggio Emilia di inanellare... Attenta, Reggiana: il Pescara ora ci crede. Nelle ultime dieci sfide ha giocato da playoffA Pasquetta (ore 15 a Reggio) non bisognerà farsi ingannare dalla classifica: per quel che mette in campo il fanalino di coda Pescara da ormai due...