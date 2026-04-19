il pari di parma ci ha scaricato

Il pareggio con Parma ha lasciato molte ripercussioni sulla squadra, che ora si trova in una posizione diversa rispetto alla corsa al titolo. I numeri della stagione mostrano chiaramente una differenza tra le aspettative e i risultati ottenuti finora. La partita ha evidenziato alcune criticità nel rendimento della squadra, che si riflettono anche nelle statistiche complessive del campionato.

"> NAPOLI – I numeri non mentono e raccontano una stagione ben diversa da quella dello scudetto. Come sottolinea Gennaro Arpaia su Il Mattino, il Napoli ha già incassato 33 gol, ben sei in più rispetto all’intero campionato precedente. Ancora Gennaro Arpaia su Il Mattino evidenzia come la fragilità difensiva sia diventata il vero problema di una squadra che ha smarrito la propria identità. Il Mattino, attraverso l’analisi di Gennaro Arpaia, sottolinea come il ko contro la Lazio abbia certificato definitivamente un calo evidente, soprattutto nella fase arretrata. E ancora Gennaro Arpaia su Il Mattino rimarca come, a diverse giornate dalla fine, il bilancio possa addirittura peggiorare.🔗 Leggi su Napolipiu.com

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